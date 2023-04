Fonti, turisti accolti dal degrado "Ora puliremo"

Il turismo legato alla storia di Osimo è molto praticato negli ultimi anni, per questo l’amministrazione ha potenziato le gite a piedi immersi nel verde anche tra le storiche fonti di epoca romana. In queste ore di assaggio primaverile però il consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini ha polemizzato: "Dicono che il turismo sia incrementato del 38 per cento rispetto allo stesso periodo ma i turisti quando si trovano a Fonte Magna non trovano un bello spettacolo". L’area era stata oggetto anche di atti vandalici da parte di ragazzini che poi si sono scusati pubblicamente e hanno ripulito il danno. Il sindaco Simone Pugnaloni non ha mancato di replicare: "Prima che l’amministrazione comunale investisse più di 150mila euro per la rivalutazione, Fonte Magna era completamente nel degrado e veniva fruita tutt’altro che dai turisti. Per la sicurezza l’abbiamo anche illuminata di notte. La polemica di Simoncini fa un po’ sorridere perché il taglio dell’erba è cominciato proprio in questi giorni e segue un cronoprogramma. Sicuramente sarà interessata anche la fonte. E’ normale che dopo nove anni di amministrazione sia ora di mettere a nuovo la staccionata, è stato uno dei primi lavori fatti. Quanto compiuto è stato riconosciuto da tutti, anche dall’associazionismo. Questa amministrazione, oltre ad aver inventato la passeggiata turistica tra le fonti, metterà l’illuminazione pubblica in tutte quelle fonti del centro per farle fruire al meglio ai turisti che arrivano in città proprio per effettuare il percorso mai avuto fino a oggi".

Intanto ieri sera in Consiglio c’è stato il passaggio di proprietà al Comune della Casa del popolo, ex sede del Pci osimano: "E’ la soluzione migliore per valorizzare quel luogo storico della nostra città, che attraverso un piano di recupero sarà restituito al territorio e ai cittadini osimani come nuovo spazio di aggregazione sociale e culturale, dedicato ai giovani e al mondo dell’associazionismo, ma allo stesso tempo in grado di conservare la sua importante memoria e valenza storica – dice il circolo del Pd -. Il progetto del Comune prevede di riqualificare tutta la zona circostante, con il vicino Parco della Rimembranza in ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale. L’acquisizione dell’area permetterà così di recuperare un luogo identitario della città, con realizzazione di un nuovo accesso per i disabili, uno spazio di verde pubblico e la possibilità di creare un percorso della memoria dedicato alle vittime della guerra, in continuità con il Monumento ai caduti di piazza Nuova".

Silvia Santini