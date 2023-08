Food blogger da Uliassi a Senigallia: 3 milioni di like

Gli influencer lanciano la spiaggia di velluto, dopo i milioni di visualizzazioni durante l’Rds Summer Tour, il food blogger Francesco Zini sceglie Uliassi per la sua ultima tappa nei ristoranti stellati. "Ristorante una Stella Michelin, Firenze, ristorante due Stelle Michelin, Telese, ristorante Tre Stelle Michelin, Senigallia" così lo YouTuber apre il suo video dove alle spalle, a fare da cornice c’è l’inconfondibile Rotonda a Mare. Una panoramica dalla Rotonda fino al molo, prima di suonare il campanello del ristorante stellato dove il food blogger ha scelto di gustare un menù lab da 10 portate. Nel video descrive i piatti ad uno ad uno, da Uliassi sono ‘schiffi in bocca’ e la soddisfazione è evidente nelle sue espressioni. Un vero e proprio viaggio di sapori da un tavolo vista mare. Il suo canale conta 139mila iscritti e il video, in tre giorni ha raggiungo quasi i 3 mila di like. Un risultato importante per il food blogger che ha anche dei profili social da 83mila followers. Quello degli influncer è una strada che l’Amministrazione sta cercando di percorrere per far girare il nome e le immagini della spiaggia di velluto sui social: un ottimo risultato era già stato raggiungo durante i precedenti eventi come Rds Summer Tour dove grazie agli influencer i loro followers avevano potuto fare un viaggio virtuale sulla spiaggia di velluto.