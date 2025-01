Foodbusters, torna la raccolta delle eccedenze alimentari

Dopo le feste torna la giornata di raccolta delle eccedenze alimentari confezionate e la loro ridistribuzione alle mense sociali della zona. L’evento solidale ‘Dopo Natale sono tutti più buoni’ si terrà domenica e sarà organizzato dall’associazione Foodbusters. Per la sesta edizione i punti di raccolta raddoppieranno: per chiunque lo desideri, infatti, sarà possibile consegnare dolci, strenne e cesti natalizi confezionati sia a Falconara al Centro Pergoli di piazza Mazzini, che a Chiaravalle alla Pro loco di piazza Risorgimento, così da ampliare la partecipazione e moltiplicare la solidarietà. La raccolta andrà dalle 9 alle 19, a orario continuato. Gli alimenti donati dai cittadini saranno ridistribuiti alle mense sociali di tutta la provincia e oltre, portando un aiuto concreto a chi vive in condizioni di difficoltà. La giornata di raccolta solidale di cibo in eccedenza è ormai da sei anni un momento ben radicato sul territorio e quest’anno è promossa anche dal Comune di Chiaravalle, di Falconara e di Monte San Vito. "Ogni confezione regalata rappresenta un’importante occasione per evitare lo spreco alimentare e trasformarlo in un gesto di solidarietà verso le realtà del nostro territorio", ha detto Diego Ciarloni, presidente di Foodbusters.