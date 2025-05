Foresi lascia il Consiglio. Il seggio andrà a Franzoni

Dopo Ida Simonella l’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale perde un altro ex assessore delle giunte Mancinelli. Per motivi personali inderogabili Stefano Foresi, per due legislature assessore alle manutenzioni in quota Partito Democratico, ma soprattutto apprezzato amministratore ed ex presidente della II circoscrizione. Ieri mattina Foresi ha firmato ufficialmente le sue dimissioni, immediatamente recepite. Al prossimo consiglio comunale, in calendario martedì prossimo, 3 giugno, l’opposizione avrà un consigliere in meno in quanto per nominare subito il successore di Foresi non c’erano i tempi tecnici. Nomina che dunque slitterà al consiglio successivo, il 19 giugno. Il seggio dovrebbe essere di Diego Franzoni, altro esponente storico del Pd e anche lui ex assessore e consigliere comunale. Il condizionale è d’obbligo visto che Franzoni ricopre la carica di capogruppo Dem al comune di Monsano dove esattamente un anno fa ha perso le elezioni comunali pur ottenendo un buon risultato: "Non mi aspettavo di dover fare questa scelta _ spiega Franzoni al Carlino _. Ancora ho qualche giorno per decidere, prima dovrò parlare sia con gli amici e compagni di Monsano e, al tempo stesso, anche con i vertici del partito. Qui a Monsano ho iniziato un percorso e vorrei portarlo avanti, anche se il mio legame con Ancona è sempre stato speciale". Franzoni si lascia andare a un paio di considerazioni che mettono pepe nel centrosinistra locale: "Voglio ponderare la scelta, non fare come altri che hanno lasciato l’incarico di consigliere due mesi dopo le elezioni" dice Franzoni riferendosi in maniera evidente a Ida Simonella, senza valutare le motivazioni di quella scelta. Poi la stoccata all’ex sindaca Valeria Mancinelli: "Lei nel 2013 e nel 2018 non mi ha voluto nella lista dei candidati e come assessore; come altri ci ha tenuto sotto la sabbia. Nel 2023 mi sono candidato e sono arrivato dietro a Federica Fiordelmondo per 14 voti. Adesso vediamo cosa accadrà". Parole certamente che non faranno piacere al Partito Democratico anconetano, considerato che la maggioranza dei consiglieri comunali sono molto vicini sia a Ida Simonella che a Valeria Mancinelli. Al netto dei panni sporchi da lavare in famiglia, qualora Franzoni non entrasse il posto di Foresi susgi scranni di Palazzo del Popolo dovrebbe essere preso da Edoardo Carboni, studente universitario a Bologna, già contattato dal Pd e informato sull’eventualità di un suo ingresso in consiglio. Da parte sua pare ci sarebbe la massima disponibilità.