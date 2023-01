"Foreste demaniali, continui abusi edilizi"

"Ripetuti abusi edilizi e tagli boschivi non autorizzati all’interno di un sito della rete Natura 2000 compreso all’interno delle foreste demaniali, su terreno di proprietà della Regione": scatta l’esposto in Procura di un cittadino fabrianese. Si tratta di lavori effettuati nell’area circostante l’Eremo del Sasso a Valleremita di Fabriano. Il cittadino chiede alla procura di "valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione agli interventi realizzati".

"A seguito di una mia richiesta di accesso agli atti indirizzata al Comune di Fabriano, l’Ente, dopo una iniziale resistenza – denuncia il cittadino che chiede di restare anonimo - ha reso disponibile i documenti richiesti ed ha emesso l’ordinanza del 26 agosto 2022 con la quale ordina al Servizio infrastrutture, trasporti ed energia della Regione Marche ed alle altre parti in causa, la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi. Si chiede di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni di seguito indicate rilevate in sede di sopralluogo". "L’Unione Montana dell’Esino Frasassi – aggiunge il cittadino - pur informata ad aprile del corrente anno dei tagli boschivi, si è limitata a confermare a maggio scorso l’assenza di autorizzazioni per tali attività, ma tagli ed estirpazioni sono in parte proseguiti anche dopo il mese di aprile. Probabilmente l’origine dell’intera vicenda va ricercata nella scelta fatta nel 2011 dalla Regione che, con il restauro e l’ampliamento dell’eremo di proprietà demaniale, ha voluto creare un’attrazione per il turismo religioso all’interno di un’area di rilevante valore paesaggistico ed ambientale non tenendo conto delle possibili incompatibilità, concedendo poi la nuova struttura in comodato ad una comunità di religiosi interessati a riesumare artificiosamente realtà del lontano passato, sacrificando ad esse la suggestione del paesaggio preesistente. A prescindere da valutazioni sull’opportunità di tale scelta e da considerazioni sugli esiti dell’opera di urbanizzazione dell’area circostante l’eremo, in via di completamento – aggiunge il cittadino - ritiene comunque opportuno che i fatti esposti siano esaminati allo scopo di accertarne la veridicità e di verificare l’eventuale sussistenza di reati ad essi connessi". Tra le altre cose il cittadino denuncia, all’interno dell’habitat 9180, in data presumibilmente successiva all’ottobre del 2017, l’abbattimento di un albero Monumentale.