Fori nelle orecchie, sviene in farmacia

Cade a terra e sviene dopo che le avevano applicato i fori ai lobi delle orecchie, paura ieri mattina per una dodicenne. Alla fine nulla di grave e allarme rientrato in una farmacia nel pieno centro di Ancona. La dodicenne si era fatta applicare i fori in farmacia e il malore è sopraggiunto pochi minuti dopo. Immediato l’arrivo della Croce Rossa.