Forlani, marchigiano vero Francesco Merloni: "L’amico di una vita Mite e molto intelligente"

di Sara Ferreri

"Ricordo con grande affetto e nostalgia le gite in barca in Sardegna a Porto Cervo con Arnaldo Forlani, amico di una vita. Con noi c’era anche Silvio Berlusconi che spesso diceva: ‘Stasera tutti a cena a casa mia’. Erano gli anni Novanta, gli anni in cui ero ministro". Così l’imprenditore fabrianese Francesco Merloni, a settembre 98 anni, più grande di soli tre mesi di Arnaldo Forlani ricorda, commosso, "il pilastro della politica italiana". "Ho imparato la politica da lui – aggiunge Merloni che è stato Ministro dei lavori pubblici tra il 1992 e il 1994 nei governi Amato I e Ciampi ed è entrato in Parlamento, per la prima volta e come senatore, nel 1972 proprio con la Democrazia Cristiana -. Lui era amico di mio padre che è stato senatore per sei legislature poi sono subentrato io con sette. Ci vedevamo nelle Marche, terra a cui lui era molto legato e in Sardegna. Lui era una persona di carattere mite e dalla sottile intelligenza. Grazie alle sue doti Arnaldo riusciva a mettere d’accordo anche le parti più in contrasto. E non era mai vendicativo, sentimento che non manca in politica. Si possono avere successi e insuccessi, come nella vita. Lui era candidato per la presenza della Repubblica ma poi fu ostacolato dai franchi tiratori eppure non ne fece un problema". E ancora l’ingegner Merloni evidenzia: "Lui era un vero marchigiano che ha fatto molto per la sua regione non per favorirla o garantire privilegi ma per realizzare un equilibrio con le altre regioni. È stata una persona di grande equilibrio, un vero pilastro della politica – aggiunge Merloni – e lascia moltissimo. È stato lui a portare più di tutti la politica di De Gasperi, dell’Unione Europea, una visione di Occidente che ci permette ancora oggi di difenderci come nazione. Con equilibrio e con fermezza Arnaldo ha individuato il percorso che ha garantito la strada giusta per l’Italia, l’unica se non vogliamo essere vassalli di Russia e Cina". "Ultimamente purtroppo Arnaldo – aggiunge l’imprenditore fabrianese - non riusciva a parlare al telefono e non ci sentivamo da un po’ anche per il Covid che ho contratto e combattuto. Volevo andarlo a trovare ma diceva che sarebbe venuto lui non appena sarebbe stato meglio. Lunedì andrò al suo funerale, non posso certo mancare". Un aneddoto curioso? "Quando mi ha chiesto di portare a suo figlio Luigi che era sulla barca Ocean 75 una barca a Porto Cervo delle scarpe. Sono andato e sono diventato amico del proprietario e ci siamo ritrovati spesso lì con Arnaldo".