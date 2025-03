Form, anteprima dell’opera "Serenata" firmata da Boccadoro

Il nuovo programma della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana riserva una grande sorpresa. ‘Brahms-Mozart e Boccadoro’, infatti, permetterà al pubblico di ascoltare in anteprima nazionale ‘Serenata’, la nuova opera che proprio la Form ha commissionato a Carlo Boccadoro, e che viene eseguita da Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala. Appuntamento oggi al Teatro Comunale di Chiaravalle e domani al ‘Gentile’ di Fabriano, sempre alle ore 21. Lunedì il concerto sarà proposto nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano per la rassegna ‘Serate Musicali’, inaugurata dalla Form due mesi fa. L’orchestra diretta da Boccadoro, compositore, musicologo e pianista, nonché Accademico di Santa Cecilia, e Meloni, 41 anni di carriera scaligera, fondatore del Duo Obliquo con Boccadoro, interpreteranno anche il Concerto per clarinetto e orchestra K. 622 di Mozart, completato nel suo ultimo anno di vita, e la Serenata n. 2 Op. 16 di Brahms.