Form, i "Concerti per il nuovo anno"

Anche la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana augura il suo ‘buon anno’ al pubblico, naturalmente in musica. Quella che viene definita come "la colonna sonora delle Marche" saluterà il 2024 in tre città della provincia anconetana, portando nei loro teatri storici il "Concerto per il Nuovo Anno", per il quale è stato scelto un titolo decisamente evocativo: "Danubio". Gli ascoltatori, infatti, sono invitati a intraprendere un affascinante viaggio attraverso l‘Europa danubiana, fra celebri valzer, polche, arie d’operetta e pagine sinfoniche frutto della creatività di grandi compositori come Strauss, Liszt, Kálmán e Lehár, così da rivivere le emozioni, gli entusiasmi e le passioni della sfavillante società viennese di fine Ottocento.

Il primo appuntamento è in programma questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi; il secondo, previsto venerdì, avrà come sede il Teatro Gentile di Fabriano, sempre alle ore 21. A chiudere questo ciclo di concerti sarà l’esibizione pomeridiana (ore 17) di domenica al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Sui tre palcoscenici, insieme ai professori d’orchestra della Filarmonica Marchigiana, salirà il soprano Ana Petricevic, sotto la direzione di Giuseppe Montesano, una bacchetta italiana a Vienna. Nella capitale austriaca, infatti, Montesano è direttore musicale della Wiener Residenz Orchester e della Wiener Hofburg Orchester.

Il programma inizia da Johann Strauss jr. con l’ouverture e la csardas tratte da ‘Il Pipistrello’ (‘Die Fledermaus’) e l’Ouverture e l’aria di Saffi da ‘Lo zingaro barone’ (‘Der Zigeunerbaron’). Si prosegue con la celebre Rapsodia ungherese n. 2 in do diesis minore S.244/2 per orchestra di Franz Liszt. E’ poi la volta della ‘Canzone di Silvia’ (‘Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland’), da ‘La principessa della Ciarda’ (‘Die Csárdásfürstin’) di Emmerich Kálmán. A seguire, ‘Ohne Sorgen’, Polka schnell Op. 271 di Joseph Strauss e ‘La Canzone di Vilja - Es lebt’ eine Vilja’ (‘Un dì, tra le rocce’) da La vedova allegra (‘Die lustige Witwe’) di Franz Lehár. La serata si conclude con Strauss jr, di cui verranno eseguiti ‘Unter Donner und Blitz’ (‘Fra tuono e fulmine’) op. 324 e il sempre coinvolgente ‘An der schönen blauen Donau’ (‘Sul bel Danubio blu’), riconosciuto a livello mondiale come il valzer più celebre scritto dal compositore e come uno fra i più famosi brani di musica classica di tutti i tempi. Biglietti acquistabili nelle biglietterie dei teatri o su vivaticket.com.