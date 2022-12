Form, il maestro De Vivo nuovo consulente artistico

di Raimondo Montesi

La Form - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche ha un nuovo consulente artistico, anche se l’incarico avrà una durata di solo sei mesi. Si tratta del Maestro Vincenzo De Vivo, che attualmente è il direttore artistico della stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona e dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo.

A conferirgli l’incarico è stato l’avvocato Paolo Pauri, commissario straordinario della Form - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. "Dopo varie vicissitudini e contrattempi – ha dichiarato l’avvocato Pauri –, con la direzione del Maestro De Vivo, l’Orchestra della Regione Marche può ora continuare con serenità il lavoro, proponendo un programma di tutto rilievo per il 2023". Insomma, nessun rischio di ‘interruzioni’ per quel che riguarda l’attività artistica dell’orchestra.

"Ho accolto con entusiasmo l’invito del Commissario ad affiancarlo in una fase delicata della vita di una delle istituzioni culturali più importanti delle Marche – ha commentato De Vivo –. La Form è pronta ad assicurare, per il futuro, i livelli di qualità e di presenza sul territorio che le hanno fatto meritare un posto di rilevo fra le orchestre italiane". Il neo consulente artistico esclude la possibilità che il suo impegno vada oltre i sei mesi previsti.

"Il Commissario Pauri ha il compito di risolvere una situazione sul piano economico, con tutti gli adempimenti necessari affinché la Form possa essere finanziata dagli enti pubblici. Io sono salito su un treno in corsa". Inutile dire che il ‘passeggero’, per impegno e competenze, offre le massime garanzie.

Il Maestro Vincenzo De Vivo è stato, in passato, direttore artistico del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro San Carlo di Napoli, della Fondazione Pergolesi Spontini e vicesovrintendente del Palau de Les Arts di Valencia. Naturalmente la speranza di tutti è che l’Orchestra Regionale delle Marche risolva le questioni di ordine ‘burocratico’ quanto prima, per continuare a far parlare di sé per le proprie capacità artistiche e professionali, che nel corso degli anni hanno avuto continue conferme.

Basti ricordare che l’orchestra si è esibita nientemeno che nella sala da concerto Musikverein di Vienna, un vero e proprio tempio della musica europea, per prestigio e bellezza. Non a caso è la sede principale dei Wiener Philharmoniker.