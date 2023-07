Format innovativo: rappresentazione e lettura di volumi

Continua la rassegna ‘Libri e Teatro’: oggi alle 21, alla Corte del Castello, è in programma il secondo appuntamento con il format innovativo che unisce una rappresentazione teatrale alla presentazione di libri. Lo spettacolo teatrale è un adattamento originale dell’opera ‘Le notti bianche’, di Fëdor Dostoevskij, regia di Luca Guerini con Ybel Cruz e Giorgio Filippetti. Saranno presentati, inoltre, i volumi ‘La somma dei giorni’ di Martina Belelli, ‘Il vocabolario in valigia di Beata De Martinis’ di Serena Bacchiocchi e ‘La bambina delle violette’ di Roberto Ricci. I lettori della serata saranno Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Presenta Francesco Luzi. "Si tratta di uno degli appuntamenti culturali più innovativi del cartellone estivo di Falconara – dice l’assessore alla Cultura Marco Giacanella –. Teatro, musica, balletto e letteratura sono tutte espressioni culturali, declinate in diverse forme e proposte tra la Corte del Castello e piazza del Municipio".