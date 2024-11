Forno crematorio, accordo bipartisan. Ma l’assessore Tombolini si defila

Maggioranza e opposizione si stringono la mano sul progetto dell’impianto di cremazione delle salme. Due le eccezioni ‘eccellenti’ però, quella del consigliere di sinistra Francesco Rubini e dell’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini. Entrambi, a modo loro, si sono detti contrari, il primo, all’ubicazione del sito e alla soluzione del posizionamento di una centralina nei pressi del cimitero di Tavernelle il secondo. Alla fine la delibera sull’impianto crematorio è passata con 29 voti favorevoli, abbracciando appunto tutto l’arco ‘parlamentare’ del consiglio, tranne, appunto, Francesco Rubini, che in commissione si era astenuto: "Nulla da dire sulla necessità di un impianto simile nella nostra città _ ha detto il consigliere di Altra Idea di Città _. Detto questo, c’è una giurisdizione in materia che ha messo in guardia sui fattori inquinanti emessi dagli inceneritori, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato non di cento anni fa, ma del 2022, secondo cui l’attenzione alla sostenibilità ambientale deve essere tenuta in debita considerazione. Alla luce di questa considerazione credo sarebbe stato opportuno progettare l’impianto in una zona a minor tasso di urbanizzazione e non nel cuore di un quartiere abitato come Tavernelle. Secondo me state facendo un salto nel buio". Rubini nella sua esposizione ha coinvolto anche il PIA1 e 2, i piani contro l’inquinamento coordinati dall’allergologo Floriano Bonifazi, di fatto messo alla porta dalla giunta Silvetti, totalmente disattesi. Prima della votazione consiliare di ieri la seduta è stata sospesa per consentire a centrodestra e centrosinistra di trovare l’accordo anche sull’Ordine del Giorno che impegna sindaco e giunta a installare una centralina di rilevazione e monitoraggio di fattori inquinanti vicina al cimitero di Tavernelle. Tutti d’accordo, tranne uno: "Ben venga la centralina, a questo punto però ne montiamo una in un ognuno dei grandi siti inquinanti _ ha commentato l’Odg l’assessore Tombolini. Vi invito a chiedere la stessa cosa altrove, visto che nessuna struttura produttiva è sottoposta a sorveglianza". Nei fatti resta il via libera al progetto redatto dagli uffici della direzione Lavori pubblici che ha già superato tutti gli ostacoli burocratico-amministrativi, comprese le Conferenze di Servizi. A inizio 2025 via al bando di gara propedeutico all’affidamento dei lavori. Il Comune punta ad avere l’impianto attivo a inizio 2026. Il costo è di 2,5 milioni di euro.