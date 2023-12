Forno crematorio e rifiuti: si va avanti

Un forno crematorio al cimitero di Tavernelle e un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali per produrre energia alla Baraccola. Si tratta di due cavalli di battaglia che la giunta comunale vuole mettere in campo nel 2024 con lo scopo di creare anche economia per aiutare il bilancio ingessato. Sul tema ambientale e il presunto impatto delle emissioni sul forno per le cremazioni delle salme ci ha pensato l’assessore ai lavori pubblici a sciogliere i dubbi: "Non c’è alcun rischio per l’ambiente legato alle emissioni – ha detto Tombolini in commissione –. I forni crematori di ultima generazione hanno un sistema sofisticato e garantiscono monitoraggi continui. Il vantaggio è quello di poter avere dei fondi extra, facendo le cremazioni nel nostro impianto, da re-investire proprio nell’edilizia cimiteriale".

C’è poi il piano del nuovo impianto alla Baraccola (non distante dell’Aspio) per la produzione di idrogeno da smaltimento di rifiuti speciali: "Servirà all’amministrazione per l’approvvigionamento energetico" ha detto il sindaco Silvetti. Il bando progettuale scadrà a inizio gennaio e punta a un partenariato pubblico-privato. L’obiettivo è mandare in gara il progetto entro la prima metà del 2024.