Forno crematorio. No di Tavernelle. Oggi assemblea

No al forno crematorio a Tavernelle. È lo slogan scelto dal neonato comitato di cittadini che oggi si riunisce nella prima assemblea pubblica dedicata al dibattito sull’impianto di cremazione voluto dall’amministrazione comunale e il cui iter è già stato avviato e a buon punto. Affidato l’appalto per la costruzione dell’edificio che sorgerà dentro il cimitero di Tavernelle, di fronte alla Sala del Commiato, e, salvo intoppi, dovrebbe essere già funzionante entro il 2026. I cittadini di Tavernelle si sono mossi tardi al punto che sul volantino diffuso in questi giorni si legge ‘Tu lo sapevi?’ a proposito della delibera approvata dal consiglio comunale nel novembre del 2024. Nel volantino si legge anche ‘Proteggiamo la nostra aria’, da qui la scelta di organizzare per oggi (ore 17,30 circolo Anspi del Pozzetto) l’assemblea pubblica: "Con la delibera n. 79 del 18 novembre 2024, il Consiglio comunale di Ancona ha dato il via libera alla realizzazione di un forno crematorio presso il cimitero cittadino di Tavernelle _ affermano i responsabili del Comitato _. La scelta, evidentemente, preoccupa i cittadini, specie se risiedenti nelle immediate vicinanze del cimitero. Per questo si è costituito un Comitato spontaneo Aria Nostra, che vuole tentare di opporsi a una opera che inevitabilmente causerà danni ambientali ed economici. Del resto, in merito non è mai stato approvato un Piano di Coordinamento Regionale in proposito e il Comune ha approfittato della situazione per avviare la realizzazione dell’opera. Sperando in un ripensamento da parte delle istituzioni, il Comitato Aria Nostra ha scelto la strada della mobilitazione pubblica e della condivisione. Durante l’assemblea saranno illustrate le circostanze che hanno portato all’avvio della realizzazione del forno e le ricadute ambientali ed economiche sulla cittadinanza".