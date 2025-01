Foro Boario, cantiere consegnato: "Può essere sfruttato d’inverno"

In questi giorni il Comune di Osimo ha consegnato il cantiere del Foro Boario. E’ l’inizio di una significativa trasformazione per un pezzo di storia importante del quartiere centrale di San Marco. Entro giugno 2026, infatti, quel luogo, simbolo di incontro tra generazioni, sarà completamente riqualificato, grazie a un investimento di un milione e 200mila euro finanziati dai fondi europei del Pnrr. "Nascerà dai lavori di restyling una nuova infrastruttura culturale che potrà essere utilizzata anche nella stagione invernale perché riscaldata composta principalmente da tre ambienti (hall-reception, sala polivalente ad uso ludico-ricreativo e sala ristoro) e potrà divenire una ludoteca per bambini ed adolescenti – dice l’ex sindaco Simone Pugnaloni -. Queste risorse aggiunte ad altri tre milioni e 100mila euro sono servite già per ristrutturare anche Porta Vaccaro (i Tre Archi), stanno servendo per riqualificare la piazzetta del complesso residenziale di via Di Recanati e saranno utili a breve per riqualificare la seconda ala di Santa Lucia cosi da riportare in centro la scuola media "Kruger". Un risultato reso possibile negli anni in cui abbiamo amministrato e vinto un bando capace di intercettare risorse fondamentali per la nostra città. Nonostante i tempi lunghi della burocrazia, i risultati cominciano a vedersi e consentiranno al futuro sindaco di recuperare un luogo magico di Osimo, ricco di emozioni del passato ma con uno sguardo rivolto alle future generazioni".