"Nessun incidente diplomatico. L’invito è stato inviato a tutti e allo stesso momento, Giunta compresa. Non vediamo l’ora di realizzare questo Festival che darà lustro alla figura di Federico II e ad Ancona. Non esistono ragioni per le quali i rappresentanti dell’amministrazione debbano essere esclusi dalla conferenza di presentazione: siamo ben lieti che porteranno i loro saluti". L’associazione Sulvic, in regia per il Festival Stupor Mundi, fa chiarezza e per bocca del presidente Gianni Sulpizi ridimensiona l’accaduto dopo l’inciampo nelle comunicazioni. Nella prima non sarebbero comparsi sindaco e assessori dorici, ignari dell’evento di domani. Ieri, invece, sì. "Solo chiacchiere – il carico del consigliere regionale di FdI, Carlo Ciccioli –. Forse andavano fatti alcuni passaggi politici, ma non vi è alcun caso". Lo stesso, che fa parte del Comitato scientifico e alla conferenza era invitato dal principio per illustrare le iniziative, insiste sulla necessità di "promuovere l’eccezionale figura di Federico II di Svevia, l’imperatore del Sacro Romano Impero che nacque a Jesi, nella Marca di Ancona, il 26 dicembre 1194, 830 anni fa", anche per "recuperare la marchigianità, le sue origini e radici". In Consiglio regionale approderà presto una proposta di legge, primo firmatario proprio Ciccioli. "Federico II fondò nel 1224, 800 anni fa, la prima università pubblica della storia a Napoli. Ci siamo agganciati noi marchigiani, proponendo di festeggiare gli 830 anni della sua nascita". Polemiche su finanziamenti e sede del Festival? "Nulla di più sbagliato – chiosa Ciccioli –. Stupor Mundi si presenta domani perché il bando prevede che vi sia un evento prima degli appuntamenti nella primavera 2024. Un tecnicismo legato ai finanziamenti presenti nei bilanci comunali".