Forse un mozzicone la causa dell’esplosione a bordo

Potrebbe essere stato il contatto di una sigaretta con il vano ghiacciaia saturo di gas a far divampare la fiamma che domenica mattina ha investito il 35enne bengalese Saiyal Sujan all’interno del peschereccio Jamaica dove l’uomo stava effettuando delle riparazioni insieme al proprietario Renato Ripanti. Anche quest’ultimo ha riportato gravi ustioni; il suo collaboratore, che in pochi secondi si è trasformato in una torcia umana, si è salvato gettandosi in acqua. La Procura ha aperto un fascicolo e il peschereccio è sotto sequestro. Ieri mattina, per ricostruire i fatti, sono tornati per un sopralluogo gli uomini della Capitaneria di Porto di Ancona che stanno indagando sull’accaduto insieme ai vigili del fuoco. Dopo il sopralluogo, il peschereccio è tornato nella disponibilità dei proprietari. "Un’esplosione da combustione rapida" che è stata udita distintamente da quanti si trovavano in porto e che poi hanno chiamato i soccorsi. Un incidente che avrebbe un precedente: sembrerebbe infatti che altre due familiari del Ripanti si sarebbero recati venerdì sera al pronto soccorso con ustioni lievi. Per loro, a differenza del collaboratore, sulla cui posizione stanno facendo chiarezza il personale dell’Ispettorato del lavoro, non è stato necessario un doppio trasferimento per la gravità delle ustioni riportate, ma sono già stati dimessi dopo essere stati assistiti all’ospedale di Senigallia. Il 35enne bengalese, così come il 38enne senigalliese, che insieme alla sua famiglia è titolare oltre che del peschereccio anche di un banco di vendita al porto, sono stati trasferiti subito a Torrette, poi per il primo è stato predisposto un trasferimento a Roma, per l’altro a Parma. Entrambi versano ancora in prognosi riservata: come suo titolare, anche il 35enne è stato dichiarato fuori pericolo. Dopo il sopralluogo, i vigili del fuoco stileranno una relazione che, insieme agli accertamenti effettuati dalla Capitaneria di Porto, servirà ad individuare eventuali responsabilità. Un mix di gas rilasciati da alcune bombolette di poliuretano espanso, che sarebbero servite per sigillare ed evitare le perdite. Inizialmente si era infatti palesata l’ipotesi dell’esplosione delle bombolette, che però non ha trovato alcun riscontro durante gli accertamenti.