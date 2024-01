’Forte e Chiara’ alla Nuova Fenice. Tra ironia tagliente e musica. Francini porta in scena se stessa

Chiara Francini (foto) sarà in scena con lo spettacolo "Forte e Chiara" martedì alle 21.15 al teatro La Nuova Fenice di Osimo per la stagione in abbonamento proposta dal Comune con Amat e con il contributo di MiC e Regione. Lo spettacolo è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un "one woman show" in cui Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, l’attrice si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche.