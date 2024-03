Forti raffiche di vento. Auto colpita e danneggiata da un albero caduto

Fortissime raffiche di vento un grosso ramo cade su un’auto mentre nessuno era nei paraggi. Intorno alle 22 la squadra dei vigili del fuoco di Jesi è intervenuta a Serra San Quirico. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il grosso ramo per liberare l’auto sottostante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Numerosi da giovedì pomeriggio gli interventi. A Fabriano in via Stelluti Scala arte della copertura di una palazzina è volata in strada. Anche in questo caso fortunatamente nessuno passava in zona.