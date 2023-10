Forti raffiche di vento e tanti alberi caduti, i cittadini chiedono più manutenzioni

Forti raffiche di vento, numerosi i rami caduti ieri pomeriggio in Vallesina e in città. I nostri lettori chiedono la massima attenzione: "Nei giorni scorsi – spiega Piergiorgio Fabbretti – un grosso ramo è caduto sulla mia vettura rompendo il parabrezza. Non oso pensare cosa sarebbe accaduto se avesse beccato un motociclista o una persona in bici. È accaduto sulla strada provinciale che da Castelplanio porta a Rosora.