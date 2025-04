Forum, la Paraventi nuovo segretario

Marta Paraventi, Assessore alla Cultura del Comune di Ancona, è il nuovo Segretario Generale del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio (FAIC). La nomina è stata ufficializzata durante la riunione del Consiglio Direttivo del Forum il 9 aprile scorso a Senigallia. Subentra ad Anna Maria Bertini, anch’ella ex assessore alla Cultura.

"Cultura e sostenibilità come binomio strategico per una cooperazione più profonda nell’area Adriatico-Ionica è la visione illustrata da Paraventi. "Come Assessore alla Cultura e Segretario del Forum - ha affermato - intendo concentrare i miei sforzi nel perseguimento di obiettivi legati al tema della cultura che ci unisce. Il patrimonio che condividiamo può diventare il fondamento per una narrazione culturale unitaria anche attraverso itinerari culturali integrati, come base per sinergie turistiche orientate alla sostenibilità".

Tra le priorità ha indicato la promozione di percorsi culturali comuni, mostre itineranti, attività educative e il coinvolgimento attivo di scuole e università, per rafforzare la dimensione partecipativa e intergenerazionale della cooperazione. A sostegno di questa visione, il nuovo Segretario Generale ha richiamato il potenziale offerto dai principali programmi europei, come Interreg, Creative Europe ed Erasmus+, nonché dal quadro strategico EUSAIR.