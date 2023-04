"Forza Damiano, siamo tutti con te". Un coro di preghiere e una pioggia messaggi di vicinanza sono arrivati nelle ultime ore alla famiglia del sindaco Damiano Bartozzi, ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale regionale di Torrette, dopo un malore sopraggiunto mercoledì sera mentre era tranquillamente a casa. Bartozzi, 63 anni, nella vita commercialista, sarebbe stato colto da un problema neurologico le cui cause sono al vaglio dei sanitari dell’ospedale regionale i quali solo nelle prossime ore, dopo un costante monitoraggio potranno sbilanciarsi sul decorso. Il primo cittadino comunque sarebbe ora vigile e cosciente. "Speriamo tutti in una ripresa veloce e senza conseguenze" spiega il vicesindaco Andrea Tittarelli in grande apprensione come tutta la maggioranza, i consiglieri comunali di minoranza e maggioranza per Damiano Bartozzi.

"Amministratori, consiglieri e dipendenti del Comune di Montemarciano – facevano sapere ieri dal Comune - mandano il proprio incitamento e la loro vicinanza al sindaco Damiano Bartozzi e un grande abbraccio di solidarietà alla moglie Lucia e a tutta la famiglia".

"Sono ore di grande apprensione per le condizioni di salute di Damiano Bartozzi – commenta il segretario provinciale del Pd Jacopo Falà -. Damiano non è solo il sindaco capace e appassionato di Montemarciano, compagno del nostro circolo Pd di Chiaravalle, con cui tante battaglie abbiamo condiviso e condividiamo da lunghi anni. E’ soprattutto un amico, una persona perbene apprezzata da tanti cittadini per le sue grandi qualità umane. Ti aspettiamo caro Damiano, per riabbracciarti al più presto". "Come società – sottolineano dal Montemarciano basket lo staff, gli allenatori, i giocatori, i tifosi e simpatizzanti - ci stringiamo attorno a lui e alla sua famiglia confidando di vederlo presto al comando del nostro Comune. Dai sindaco... tifiamo tutti per te".

Sara Ferreri