Forza e Coraggio di nuovo in corsa per conquistare la salvezza in Eccellenza

A una settimana dai festeggiamenti per i 110 anni di attività, che si terranno sabato nella sede di piazza Caduti per la Libertà 2 alle Grazie, la Forza e Coraggio si regala una vittoria di speranza che la rimette in corsa per la salvezza in eccellenza. La società rosso-bianca, nata il 18 gennaio 1914, nella 20ª giornata si aggiudica per 1-0 l’importantissimo scontro diretto del ‘Broccardi’ con la Sammargheritese riaprendo in coda la lotta per salvezza. I graziotti pur essendo sempre ultimi agganciano il Busalla e diminuiscono il divario dai sammargheritesi a 4 punti. Successo che dà speranza a tutto l’ambiente graziotto che nelle ultime dieci giornate che mancano alla fine della stagione cercherà un miracolo calcistico. Soddisfatto il mister Matteo Gassani: "Parto con un po’ di ironia. Molti addetti ai lavori in estate avevano pronosticato che la mia squadra non sarebbe arrivata a 10 punti, dato che è composta al 95% da fuoriquota alla loro prima esperienza con i grandi. Ebbene il primo pronostico lo abbiamo sovvertito. Passando alla partita è stata una vittoria tanto importante quanto meritata nonostante i nostri avversari si siano confermati una squadra molto ben allenata da mister Giacobbe. Serviva una prestazione di spessore ma i ragazzi sono stati eccezionali, hanno fatto una prestazione perfetta. Ci sono ancora dieci partite, dovremo continuare a lavorare forte in settimana e a mettere voglia, cuore e fiato in ogni gara. Voglio dedicare la vittoria a Bertozzi, ragazzo straordinario e ottimo giocatore che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio e non potrà più dare il suo contributo". La prova delle ‘furie rosse’ è stata encomiabile: si presentavano a questo fondamentale confronto con soli 16 giocatori a causa di numerose assenze. Chi è sceso in campo ha dato il massimo. La rete vincente porta la firma di Benassi. Per l’equipe delle Grazie è il secondo successo stagionale e primo in trasferta dopo un’attesa di sette giornate dato che l’ultima vittoria l’aveva ottenuta al ‘Cimma’ di Pagliari il 26 novembre quando batté 4-3 il Serra Riccò. Domenica prossima altro confronto vitale dato che al ‘Cimma’ di Pagliari affronterà un’altra diretta concorrente: il Busalla.

