Forza Italia mette mano alle nomine In campo Delle Fave e Piccinelli

Forza Italia, tempo di nomine: nell’incontro che si terrà il 13 gennaio saranno ufficializzati i nomi, sui quali si sta lavorando proprio in queste ore. Alla riunione della prossima settimana prenderanno parte, oltre a Gianluca Pasqui (nella foto), commissario provinciale di Forza Italia, e l’onorevole Francesco Battistoni, commissario regionale Fi, il comitato provinciale e i membri dei vari dipartimenti del partito, anche i coordinatori comunali del capoluogo di provincia, Michele Bacchi, e di Civitanova, Paolo Giannoni, poi il responsabile provinciale di Forza Italia Giovani, Edoardo Gallotta, e di Forza Italia Seniores, Armando Battaglini. Il vicecoordinatore provinciale rimarrà, con ogni probabilità, Corrado Perugini (che già ricopriva questo ruolo quando Riccardo Sacchi era coordinatore provinciale e lo è anche ora con Pasqui).

Per quanto riguarda le nomine, tra i vari responsabili dei dipartimenti, stando a indiscrezioni, ecco alcuni nomi: per uno dei vari dipartimenti ci sarebbe Antimo Flagiello, addetto del Gabinetto del presidente del Consiglio regionale, mentre il dipartimento per la sicurezza andrebbe al generale dei carabinieri Paolo Piccinelli di Civitanova, responsabile dei grandi eventi Rai. Per uno dei vari dipartimenti, si parla anche dell’avvocato Raffaele Delle Fave, di Macerata, per un altro, anche questo ancora da definire, l’avvocato Barbara Antolini, attualmente consigliere comunale a Macerata. Quello per la sanità andrebbe alla dottoressa Nicoletta Governatori, medico a Civitanova.

Il dipartimento delle aree interne dovrebbe andare all’assessore ai lavori pubblici di Serravalle del Chienti, Paolo Ricci, mentre per la pesca e il demanio ci sarebbe Michele Palermo, della Capitaneria di Civitanova. Responsabile del dipartimento del lavoro dovrebbe essere Uliano Salvatori, ex dirigente dell’Inps ora in pensione, mentre per le politiche dell’Unione Europea ci sarebbe l’avvocato Francesco Turchi, presidente del Consiglio comunale di Matelica.

Grande assente Riccardo Sacchi, assessore al turismo e agli eventi a Macerata: tra lui e Pasqui, com’è noto, non c’è una gran simpatia e Pasqui a luglio con le dimissioni di Sacchi da coordinatore provinciale era subentrato al suo posto nel ruolo di commissario. Sacchi sarebbe ora in attesa di un ruolo a livello regionale.

"Accanto al comitato provinciale e ai dipartimenti – sottolinea Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale –, subito dopo la riunione del 13 gennaio, sarà istituito un contenitore con tutti gli amministratori, quindi sindaci, assessori e consiglieri del partito, con cui comitato e dipartimenti avranno un rapporto costante e un dialogo continuo. Sono gli amministratori – tiene a sottolineare Pasqui – a rappresentare le vere sentinelle e la vera forza che un partito ha, perché hanno la conoscenza profonda delle problematiche reali del territorio. Oltre a ciò, presto ufficializzeremo anche la sede di Forza Italia a Macerata".

Chiara Gabrielli