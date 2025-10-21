Forza Italia sprona per le Comunali:: "Ci sono criticità"

"Il centrosinistra è avanti su Senigallia" e, in vista delle comunali, Forza Italia ha convocato la propria ampia segreteria cittadina per analizzare i dati del voto regionale e per improntare una unitaria linea politica. "Un dato imprescindibile che rende necessarie e consequenziali due considerazioni. La prima: i cittadini hanno di fatto espresso delle criticità nei confronti dell’amministrazione Olivetti che non possono essere sottovalutate. La seconda: il centrodestra da solo non vince – spiega il coordinamento di Forza Italia -. Riteniamo che le criticità principali espresse dalla città riguardino principalmente gli impegni elettorali e programmatici non rispettati (molti dei quali pretesi proprio da Forza Italia nel programma di coalizione): abbassamento della pressione fiscale (rimasta intatta e con tariffe al contrario aumentate nonostante il programma prevedesse, ad esempio, la riduzione dei costi per gli asili nido), rimodulazione della Tari con tariffa premiale, ritorno alla gestione diretta dei tributi comunali, impegno per riequilibrare le risorse economiche nella sanità facendo uscire Senigallia dal ruolo di comparsa, maggiore partecipazione della cittadinanza alle fasi decisionali, rilancio dello sport, impiantistica funzionale e agevolazioni (e non pesantissimi aggravamenti come è avvenuto) per i volontari dello sport, snellimento e ridimensionamento della burocrazia e dei burocrati".