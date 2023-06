Forza Italia, via al tesseramento

Forza Italia non smantella, neppure nelle Marche. Presentate ieri ad Ancona le due Giornate del Tesseramento, il 24 e 25 giugno prossimo. I banchetti saranno allestiti in tutte le province e in quella di Ancona saranno ad Ancona e Numana visto che il Comune è guidata dal commissario provinciale del partito, Gianluigi Tombolini: "E’ stata l’occasione – ha spiegato il coordinatore regionale Francesco Battistoni – per ricordare il nostro presidente Silvio Berlusconi. Il miglior modo per onorarlo adesso è lavorare uniti con un unico obiettivo: il bene del Paese e degli italiani. Forza Italia è e resterà centrale all’interno della coalizione di centrodestra e nel governo". Alla conferenza stampa hanno partecipato il capogruppo azzurro e commissario provinciale di Fermo, Jessica Marcozzi; il vice presidente del Consiglio regionale e commissario provinciale di Macerata, Gianluca Pasqui; il commissario provinciale di Pesaro-Urbino, Elisabetta Foschi; il commissario provinciale di Ancona, Gianluigi Tombolini e Valerio Pignotti, commissario provinciale di Ascoli Piceno. Battistoni ha ricordato anche una telefonata del Cavaliere di poche settimane fa: "Ero in questa stanza quando Silvio mi ha chiamato chiedendomi di poter parlare con il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che aveva appena vinto il ballottaggio".