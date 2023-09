Forza lavoro in calo. Crollo per le donne

Diminuiscono di seimila unità gli occupati nelle Marche, che nel secondo semestre 2023 scendono a 634mila. Un calo che, secondo le ultime analisi, sarebbe imputabile al crollo dei lavoratori autonomi, più in particolare delle donne.

Un dato, quello che arriva dall’osservatorio regionale Cgil, in controtendenza rispetto a quello nazionale, dove, invece la forza lavoro è in crescita, seppure moderata. Rimane infine, sostanzialmente invariato il tasso di occupazione. Il calo della forza lavoro complessiva è totalmente attribuibile al crollo degli autonomi, che diminuiscono di 28mila occupati (con un meno 17 per cento).

Risultano in aumento invece i lavoratori dipendenti, che sono 23mila in più e salgono del 4,7%. Una diminuzione quella della forza lavoro che riguarda, unicamente le lavoratrici donne, il cui tasso di occupazione scende fino al 59,8% (-0,3 punti percentuale).

Tra gli uomini non si registra, invece, una variazione significativa, in termini assoluti, con un un tasso di occupazione del 74,2% (+0,8 punti percentuale). Eleonora Fontana, segreteria regionale Cgil Marche sottolinea come "nella nostra regione assistiamo in questo II trimestre 2023 ad un dato che va in controtendenza rispetto a quello nazionale. Diminuisce la forza lavoro e cioè la somma di occupati e disoccupati, ed aumenta il numero di inattivi. A pagarne le spese sono ancora una volta le donne, e i dati lo evidenziano chiaramente".