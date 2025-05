"Forza venite gente" alle Muse: ecco il musical su San Francesco

E’ uno dei musical più amati dal pubblico italiano. E non a caso ogni volta che va in scena si registra il tutto esaurito. Sarà così probabilmente anche stasera (ore 21) al Teatro delle Muse, dove torna "Forza venite gente" in una nuova versione fedele all’originale per trama e contenuti, ma profondamente rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. Lo spettacolo è scritto da Mario e Piero Castellacci, con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo. Le musiche sono di Michele Paulicelli, Giancarlo De Matteis e Giampaolo Belardinelli. La regia è di Ariele Vincenti, le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Daniele Gelsi, le coreografie di Dalila Frassanito. I protagonisti principali sono Mauro Mandolini (Pietro di Bernardone), Stefano di Lauro (Frate Francesco), Giulia Gallone (la Cenciosa), Giulia Cecchini (Santa Chiara), Benedetta Iardella (la Povertà), Massimiliano Elia (il Diavolo) e Simone Cravero (il Lupo).

Il musical, come è noto, racconta la vita di San Francesco d’Assisi attraverso un viaggio emozionante che affronta temi universali come il rapporto tra padri e figli, il conflitto tra materialismo e spiritualità e la ricerca di un amore reciproco. La figura di Pietro Bernardone, mercante e padre del Santo, incarna il contrasto tra valori terreni e ideali trascendenti, offrendo una lettura attuale e toccante. Pur rispettando la struttura originale, la nuova produzione introduce elementi visivi e sonori che lo avvicinano ai moderni musical internazionali, senza perdere il suo forte legame con la tradizione italiana e la spiritualità francescana. Un cast di 20 tra attori, cantanti e ballerini accompagnerà il pubblico in un viaggio tra mistica e intrattenimento, emozione e ironia. Era il 9 ottobre 1981 quando al Teatro Unione di Viterbo debuttò una commedia musicale che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini per essere tradotta in otto lingue, ed essere rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. ‘Forza venite gente’ da allora ha avuto 3.500 repliche e oltre 2 milioni e 500 mila spettatori. Soltanto a Roma, in piazza San Giovanni, il 16 agosto del 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, lo spettacolo raccolse 250.000 presenze, e a Padova, nello Stadio Appiani, insieme a Papa Giovanni Paolo ll, vi assistettero oltre 30mila spettatori.