"Forza venite gente": il musical

E’ un musical che non ha bisogno di molte presentazioni quello che va in scena domani (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. ‘Forza venite gente’, che torna in una nuova versione firmata Soni Produzioni, fedele all’originale per trama e contenuti, ma profondamente rinnovata per quel che riguarda la tecnologia e la qualità dell’allestimento. La trama, incentrata sulla figura di San Francesco, patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del giglio.

E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile: San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella chiesa cristiana. Papa Pio XII, lo definirà ‘il più italiano dei santi e più santo degli italiani’.

Una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone. Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco; dall’altra il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche. Sono venti, fra attori, cantanti e ballerini che accompagneranno il pubblico in questo viaggio musicale che racconta una delle figure più importanti della cristianità. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e travolgente simpatia.

La regia dello spettacolo è di Ariele Vincenti, mentre gli autori sono Mario Castellacci, Piero Castellacci, Piero Palumbo, Michele Paulicelli, Giancarlo De Mattheis e Giampaolo Belardinelli. Le coreografie sono opera di Dalila Frassanito. I protagonisti principali sono Stefano Dilauro e Mauro Mandolini. La Produzione SONI propone una nuova versione in occasione del suo quarantennale (1981-2021). L’obiettivo è stato quello di portare la commedia musicale alle atmosfere di un vero e proprio musical di immagine nord-europea, rimanendo però profondamente ancorata alla maestosità di una figura, quella di San Francesco, che nel mondo è icona della della spiritualità cattolica. Biglietti (info 07152525) da 46 a 22 euro.