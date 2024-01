Forze Armate, ecco i vincitori del concorso

Grande partecipazione per la premiazione del concorso artistico organizzato in occasione del 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. L’iniziativa del Comune di Monte Roberto con la collaborazione dell’Istituto scolastico Comprensivo "B.Gigli", ha visto la partecipazione dei bambini delle classi quarte e quinte elementari. Il vincitore è stato Samuele Nicolini, premiato con una borsa di studio per il suo disegno rappresentante l’abbraccio dei soldati all’Italia, mentre al secondo posto ex aequo tra Joel Venanzi, Dea Pittori e Samanta Bitri.