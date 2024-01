Forze unite, nasce "Ancona classica"

L’unione fa la forza. Anche in musica. E così nasce ‘Ancona Classica’, la nuova stagione sinfonico-cameristica che mette insieme la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana e gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’. Due realtà che a dire il vero collaborano da tempo, unite anche dal fatto che l’ex direttore artistico della Form Fabio Tiberi è in procinto di rivestire lo stesso ruolo negli Amici della Musica (manca solo l’ufficialità), prendendo il posto di Guido Barbieri.

Dodici i concerti di ‘Ancona Classica’ (sei per ognuno dei due ‘alleati’). Si inizia mercoledì 17 alle Muse con ‘Austria Felix – Beethoven Quinta’. György Györiványi Ráth dirige la Form nell’esecuzione di musiche di Brahms, Haydn e Beethoven, con Erica Piccotti al violoncello. Gli Amici della Musica debuttano il 26 allo Sperimentale con ‘Dove almeno troverò un po’ di pace’, in occasione del ‘Giorno della Memoria’. Sul palco Sergio Bosi (clarinetto), Riccardo Bartoli (pianoforte) e l’attrice Paola Roscioli. Musiche di Poulenc, Berio, Berg, Bach.

Due i concerti a febbraio per Form e AdM. La prima giovedì 1 propone ‘Klavierabend: nel cuore dell’Europa’, con Michele Campanella al pianoforte e alla direzione (musiche di Weber, Schumann, Mozart), e il 22 ‘Venti dell’Est’, con Andrea Lucchesini al pianoforte e Carlo Rizzi come direttore (musiche di Bartók, Chopin, Krauze, Mozart). Gli Amici della Musica il 6 ospitano il Gomalan Brass Ensemble (musiche, tra gli altri, di Verdi, Rota, Morricone, Gershwin, Paganini), e il 17 Francesco Senese, violino, e André Gallo, pianoforte, per l’ultimo concerto dedicato alle Sonate di Beethoven.

Firmati AdM sono i concerti di marzo ‘Variazioni sul tema: la donna’ (il 10), con l’LePiCS Ensemble, e ‘Vent de Paris’ (il 13), con la star del violino Stefan Milenkovich. Sul palco ci sarà la stessa Filarmonica Marchigiana. La cosa si ripeterà il 12 aprile per ‘Parlami di me’, concerto con Cristina Zavalloni (voce) e la direzione di Massimo Morganti (musiche di Rota, Modugno, Carpi, Gershwin, Zavalloni). Più diluiti nel tempo gli altri concerti della Form: ‘Pasqua viennese’ (26 marzo), con musiche di Schubert e Haydn; ‘Berlino’ (18 aprile), con Kevin Spagnolo al clarinetto (brani di Schumann, Weber, Mendelssohn); ‘Galliano: da Buenos Aires a Parigi’ (6 maggio), in collaborazione con Ancona Jazz, che vedrà il grande bandoneonista eseguire brani propri e di Piazzolla.

L’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini sottolinea l’obiettivo di "mettere insieme più soggetti", tra i quali la Fondazione Muse, per razionalizzare la programmazione. "L’intenzione è anche quella di potenziare la stagione lirica, che sarà a novembre e dicembre, senza ridurre le altre attività". Il presidente degli Amici della Musica Gino Fabrizio Ferretti osserva che "la forza attrattiva del cartellone unico è superiore a quella delle due singole associazioni", mentre quello della Form Fabrizio Del Gobbo parla di "una proposta culturale di altissimo livello, mai fatta in modo così strutturato". "E’ una stagione di grande musica", assicura il consulente artistico della Form Vincenzo De Vivo, mentre Fabio Tiberi rileva che così "eviteremo che i concerti si accavallino o siano troppo vicini", e che "le due stagioni avranno un senso comune". Confermata anche la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, partner storico di entrambe le realtà.

Raimondo Montesi