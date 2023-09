Foschi alza la voce con il suo Lecco:: "Non è quello che voglio vedere"

"Contro la FeralpiSalò abbiamo fatto tre passi indietro". Questa l’amara ma giustissima considerazione di mister Luciano Foschi all’indomani del ko casalingo, il terzo consecutivo nelle prime tre partite giocate tra le mura amiche, subito dal Lecco lunedì contro una delle possibili avversarie dirette per la salvezza, nonché neopromossa così come i lecchesi, qual è la FeralpiSalò. Una sconfitta, quella maturata al Rigamonti Ceppi, che deve far riflettere perché il Lecco visto in campo contro i bresciani di mister Vecchi è apparso privo di quella grinta e cattiveria agonistica necessarie per poter puntare alla salvezza.

Un Lecco stanco che ha reagito al primo ’’sberlone’’, pareggiando con Buso, ma che poi si è squagliato come neve al sole. "Contro la Feralpi abbiamo pagato dazio dal punto di vista fisico – dice mister Foschi che ha di fatto mandato in campo all’inizio lo stesso 11 capace sabato di far tremare il Modena -. Pensavamo che i ragazzi dopo tre giorni fossero in grado di offrire un’altra grande prestazione, almeno per una sessantina di minuti, e invece così non è stato. Ma il problema grosso è che noi siamo un gruppo che lavora insieme da soli 20 giorni".

Il Lecco ora dovrà recuperare le forze per un altro match delicato, quello di domenica a Cittadella. A fine match il patron Di Nunno è andato via scuro in volto ma per ora la panchina di Luciano Foschi non appare così traballante. Certo è che, a breve, ci vuole una svolta positiva… per levarsi in fretta da una scomodissima ultima piazza.

Le date dei recuperi:

Martedì 24 ottobre 2023 (1a giornata): BRESCIA-MODENA ore 18.30. PISA- ore 18.30

Mercoledì 8 novembre 2023 (2a giornata): -SPEZIA ore 18.30. PALERMO-BRESCIA ore 18.30. Martedì 28 novembre 2023 (3a giornata): COMO- ore 18.30. SÜDTIROL - BRESCIA ore 18.30.Fulvio D’Eri