Fossi a rischio, ecco i timori dei residenti

"La situazione dei fossi lungo i tratti di via Gino Tommasi, fino al cimitero, e dal cimitero in direzione dello stadio Fioretti, desta forte preoccupazione tra i residenti". È la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita a guidare il sopralluogo nella zona di Castelferretti. Insieme a lei Tiziano Romagnoli (in foto con la consigliera), che risiede proprio nella popolosa frazione falconarese che undici mesi fa fu pesantemente colpita dall’evento alluvionale.

I due focalizzano l’attenzione non soltanto sul tema della prevenzione del rischio idrogeologico, ma anche su quello della sicurezza. Infatti, continua Polita, "l’erba, nel primo tratto del fosso, ha ormai raggiunto il livello della carreggiata, rendendo invisibile il margine stradale e aumentando il rischio per automobilisti e ciclisti – spiega la consigliera di minoranza –. A peggiorare il quadro nel tratto dal ponte di via Tommasi fino al cimitero è la totale assenza dei paletti segnaletici: il fosso non è visibile. Questo rappresenta un grave pericolo, soprattutto nelle ore serali, o in condizioni di scarsa visibilità".

Romagnoli integra il ragionamento e inoltre fa notare che "molti di quei paletti che un tempo segnalavano la presenza del fosso, sono caduti al suo interno. Per questo sarebbe auspicabile un pronto ripristino della segnaletica". L’altro tema, aggiunge il cittadino, è che oltre alla vegetazione, che ha invaso il canale, "sarebbe opportuno sistemare l’argine tra la strada e il fosso, che ad oggi si presenta deteriorato in alcune porzioni dell’asfalto".

Polita, dunque, torna a porre l’accento su un’area sensibile, per dirla con parole sue, "storicamente soggetta ad alluvioni". L’ultima, appunto, nel settembre 2024, che provocò ingenti danni. Ora la rappresentante di Cittadini in Comune torna a chiedere manutenzioni e interventi urgenti, "anche nell’altro tratto del fosso che costeggia la via, dal cimitero fino allo stadio", in cui "la vegetazione incolta rischia di ostruire il deflusso delle acque; anche in questo tratto alcuni paletti segnaletici sono stati divelti, compromettendo la sicurezza veicolare".

Il tratto in questione è posto al di sotto della collina di Montedomini. Quindi la richiesta di Polita e del gruppo consiliare Cittadini in Comune: "Chiediamo con urgenza un intervento che garantisca la sicurezza dei cittadini e prevenga nuovi disastri alluvionali. La manutenzione ordinaria non è un lusso, ma una necessità. La cittadinanza attende risposte concrete".

Giacomo Giampieri