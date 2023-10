Fossi, al via la pulizia in quattro chilometri

A Falconara saranno ripuliti oltre quattro chilometri di fossi. Lo ha fatto sapere, ieri, il vicesindaco con delega a Lavori pubblici e Ambiente Valentina Barchiesi. Partiti gli interventi nei tratti di competenza comunale, che riguardano i fossi San Sebastiano, Cannetacci (tra la ferrovia e la Statale 76), Rigatta, dello Zocco e Caserme. È previsto in particolare lo sfalcio della vegetazione lungo il letto dei corsi d’acqua, per eliminare eventuali ostacoli al deflusso. "I lavori già avviati hanno comportato un investimento di circa 17mila euro, cui si aggiungono oltre 7mila euro per la manutenzione di altri corsi d’acqua", ha detto Barchiesi. Quanto ai principali fossi che scorrono attorno alla pista d’atterraggio dell’aeroporto, in cui confluiscono i tratti di competenza comunale, sono già stati messi in sicurezza attraverso le opere del Consorzio di Bonifica, grazie a finanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico che per il solo territorio di Falconara ammontano a 13,8 milioni. I lavori sono stati in gran parte portati a termine, fatta eccezione per le casse di espansione a monte del tratto falconarese dei fossi San Sebastiano e Cannetacci, il cui completamento è previsto per la prima metà del 2024. Successivamente sarà realizzato anche il collegamento tra le stesse casse di espansione e i fossi San Sebastiano e Cannetacci, intervento per il quale la Regione ha ottenuto un finanziamento di 3,8 milioni. Nella seconda metà del 2024 anche l’ultima opera di messa in sicurezza dell’area attorno all’aeroporto.