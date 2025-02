Fossi e strade, scattano i lavori per la sicurezza

I danni per le forti piogge hanno accresciuto la rabbia dei residenti accumulata per anni. Oggi però sembra che qualcosa si muova per frenare il rischio idrogeologico. Prendono ufficialmente il via, dopo l’assemblea della settimana scorsa tra i sottoscrittori dell’Accordo Agroambientale d’area Offagna-Osimo, gli interventi di mitigazione per la tutela del suolo e la prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico finanziati dalla Regione Marche con il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Il protocollo di intesa tra i Comuni di Offagna e di Osimo, con il primo borgo comune capofila, risale al febbraio 2019. Sono 70 i sottoscrittori dell’Accordo tra enti, aziende di servizi, privati, agricoltori, aziende agricole, organizzazioni di categoria e associazioni ambientaliste. I quattro interventi previsti sono in fase di aggiudicazione: due in territorio di Offagna e due in territorio di Osimo, tre dei quali relativi alla sistemazione di alcuni corsi d’acqua di scarico delle acque meteoriche superficiali e uno per la sistemazione di una parte di via Santo Stefano nel territorio di Osimo, quella finale.

"Si tratta delle casse di espansione, due in territorio di Osimo per quanto riguarda il fosso Scaricalasino e due su territorio offagnese per il fosso San Valentino, per tutelare dagli allagamenti appunto. Il tutto rientra tra gli interventi della Regione Marche per un totale 12 milioni di euro - specifica il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. Anche io sono soddisfatto dell’intervento perché erano anni che l’iter veniva seguito e finalmente nel corso di questi ultimi 3-4 è stato sbloccato".

E’ un progetto che ha avuto un lungo e complesso iter autorizzatorio, anche a causa del Covid, iniziato a fine 2018 e approvato definitivamente con deliberazione della Giunta del Comune di Offagna il 9 dicembre scorso. Il progetto per i quattro interventi ammonta complessivamente a 926mila euro di cui 93mila a carico del Consorzio di Bonifica delle Marche, 77mila e 655 a carico del Comune di Offagna e 122mila e 356 del Comune di Osimo. I lavori dovrebbero essere portati a termine entro novembre. Le azioni di tutela inserite nel Progetto sono il risultato di un processo di condivisione da parte degli agricoltori e degli altri soggetti coinvolti delle problematiche ambientali, degli obiettivi di tutela e delle misure di protezione adottate. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Offagna, Ezio Capitani.

Silvia Santini