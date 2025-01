Fossi in sicurezza: si parte. Investimento da 4 milioni

"Ho personalmente chiamato la ditta che svolgerà i lavori per assicurarmi che vengano rispettati i tempi previsti". Alza il pressing il sindaco Stefania Signorini, trasferendo l’urgenza di mettere in sicurezza i fossi San Sebastiano, Cannetacci e Liscia. Ieri si è appreso della partenza dei cantieri. Tanto attesi dalla comunità, a quattro mesi dall’alluvione. Il Consorzio di Bonifica delle Marche, infatti, ha assegnato i lavori alla società Ridolfi di Pesaro e, martedì mattina, si è svolto un sopralluogo lungo l’argine del canale della Liscia, dove entro fine mese partirà la pulizia propedeutica all’intervento strutturale. Un sopralluogo annunciato ad inizio anno, nella conferenza della Giunta falconarese, cui hanno preso parte, oltre al sindaco, anche la vice Valentina Barchiesi e il dirigente Roberto Mantovani, mentre per il Consorzio erano presenti gli ingegneri Stefano Postacchini e Michela Mengucci. L’azienda Ridolfi, che nei prossimi giorni procederà all’allestimento del cantiere, era rappresentata da Pasquale Ridolfi e da alcuni tecnici. "Il completamento della messa in sicurezza dei tre corsi d’acqua – ha detto Signorini – era stato illustrato dai vertici della Regione e del Consorzio, competenti per gli interventi, durante l’assemblea organizzata all’auditorium Fallaci lo scorso 29 ottobre. Avevo invitato i rappresentanti degli enti coinvolti per chiarirne i ruoli e per informare i cittadini, che hanno potuto così conoscere i progetti già portati a compimento e quelli in via di realizzazione". L’eco di Barchiesi: "Il Comune ha continuato a sollecitare gli enti competenti, affinché venga velocizzato l’avvio del cantiere e siano completate le opere nel più breve tempo possibile". Prima la pulizia dei tre corsi d’acqua. Poi l’ampliamento della sezione idraulica. In fase di ultimazione gli accordi con i proprietari dei terreni lungo il corso dei fossi.

I lavori, per un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro, prevedono l’ampliamento della sezione del San Sebastiano dalla ferrovia fino alla cassa di espansione esistente, con la realizzazione di un rivestimento degli spondali antierosivi nel tratto che attraversa l’abitato e di un rivestimento in calcestruzzo in corrispondenza di alcuni tratti specifici. Sarà ampliata anche la sezione idraulica del Liscia, in continuità con i lavori già eseguiti. Lungo il Cannetacci sarà ampliata la sezione tra la ferrovia e la Strada Statale 76, mentre il tratto tra la cassa e la Statale è già stato oggetto di un intervento urgente del Consorzio. Nell’immediato post alluvione erano stati eseguiti lavori in somma urgenza per riparare la vasca del San Sebastiano (400mila euro) e ripristinare l’argine del Cannetacci.

gi. gia.