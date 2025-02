Fossi, pronti lavori imponenti grazie all’intesa tra Offagna e Osimo

I lavori previsti per i fossi tra Offagna e Osimo sono imponenti. E’ stato dato ufficialmente il via con l’Accordo agroalimentare d’area ai maxi lavori appunto per arginare il rischio idrogeologico in caso di alluvioni. Riguardano in particolare via Santo Stefano a Osimo (il tratto che porta a via Fosso), il fosso che passa tra Osimo e Offagna e arriva a San Biagio, compresi alcuni affluenti, e poi altri due interventi, il fosso di Offagna (la prima parte dell’Aspio, versante Polverigi) e un tratto finale del fosso che da via Pago scarica sul torrente Aspio all’altezza della rotatoria sulla provinciale. L’ha spiegato il sindaco offagnese Ezio Capitani.

In particolare la situazione di via Santo Stefano è gravissima: la strada, in pratica, è letteralmente sprofondata. Gli interventi per Offagna ammontano complessivamente a 938mila euro finanziati dalla Regione dopo un lungo iter. L’ingegner Sabbioni, responsabile dell’Area tecnica, sottolineando la complessità del progetto generale, ha confermato che le quattro procedure di affidamento dei lavori, gestite dal Consorzio di Bonifica delle Marche in qualità di stazione appaltante delegata dal Comune di Offagna, si stanno completando e così, a breve, potranno essere avviati i lavori che, viste le tempistiche previste dai bandi regionali, dovranno essere portati a termine entro novembre.

L’architetto Vecchietti, anche a nome del commissario straordinario di Osimo Branca, ha ribadito l’importanza dell’azione condivisa dei Comuni nel realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio per ridurre l’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico.