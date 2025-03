Fossi sorvegliati speciali, riunito anche il Coc

Controlli e interventi anche a Falconara. Dalle prime ore del mattino di ieri l’amministrazione ha attivato un monitoraggio dei fossi comunali, in seguito alle intense piogge registrate nella notte di venerdì. Motivo per il quale è stato aperto subito il Centro operativo comunale (Coc). In campo gli assessori, capitanati dal vicesindaco Valentina Barchiesi, tecnici e operai comunali, gli agenti di Polizia locale e i volontari di Protezione Civile. Secondo le segnalazioni ricevute dalla Soup regionale tra le 7 e le 9 – circa l’ingrossamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, dovuto all’affluenza proveniente dall’entroterra – il Comune ha tenuto sotto stretta osservazione i fossi che, però, intorno alle 11, per fortuna hanno registrato un graduale abbassamento. Specialmente quelli della Castelferretti alluvionata sei mesi fa, come il San Sebastiano, il Liscia e il Cannettacci. Parallelamente, dunque, le squadre sono intervenute per le urgenze che si sono verificate nel territorio. Una ditta specializzata ha provveduto a rimuovere l’ostruzione che aveva interessato il canale di scolo di via Tommasi per garantire il regolare deflusso delle acque. Un’ostruzione è stata rimossa anche nel fosso limitrofo al circolo di Fiumesino. Precauzionalmente è stato chiuso il sottopasso di via Aleramo, che porta allo stadio Fioretti. Un gruppo di operai, intanto, ha proseguito la manutenzione delle strade e la chiusura delle buche. È rimasto attivo il numero per le segnalazioni. L’amministrazione ha seguito passo passo l’evolversi della situazione, invitando la cittadinanza a mantenersi informata tramite i canali ufficiali. Il personale è rimasto in servizio e in reperibilità per far fronte ad un’eventuale ondata di maltempo. Dal vicesindaco Barchiesi un sentito ringraziamento ai professionisti intervenuti per gestire la giornata di ieri.