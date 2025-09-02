Fosso di via Tommasi, dopo le proteste i lavori

Prime risposte per gli abitanti di Castelferretti, dopo il sopralluogo del fine settimana scorso del Carlino assieme alla consigliera di Cittadini in Comune Lara Polita e il cittadino Tiziano Romagnoli sul fosso di via Tommasi.

In quella circostanza, i due – facendosi portavoce di preoccupazioni condivise anche da altri compaesani della frazione – avevano lamentato "la mancata manutenzione" del canale, così come "l’assenza di segnaletica" e "la crescita incontrollata della vegetazione all’interno del fosso stesso". Ieri, dal Castello di Falconara Alta, il Comune ha fatto sapere che "gli interventi di pulizia e sistemazione del fosso che corre lungo via Tommasi", erano "già stati programmati". Questo, "attraverso una procedura avviata dagli uffici subito dopo Ferragosto".

E infatti, si è scoperto, che il "Comune ha individuato l’azienda che svolgerà i lavori, cui il 22 agosto ha chiesto formalmente di presentare un’offerta". L’intervento partirà giovedì (4 settembre, ovvero tra due giorni) e prevede, "oltre al taglio della vegetazione e alla sistemazione degli argini", anche "il ripristino dei paletti in alcuni tratti di via Tommasi per delimitare il corso del piccolo fosso. Tale segnaletica era stata installata poco più di un anno fa per rendere ancora più sicuro il transito in via Tommasi. Il piccolo fosso raccoglie l’acqua che scende dalla collina di Montedomini".

Ma da qualche tempo, come documentato dalla rappresentante della minoranza e da alcuni castelfrettesi, il canale necessitava di "interventi urgenti", che avevano richiesto a gran voce. Allargando il focus, l’amministrazione ha integrato che "la stessa azienda, con lo stesso incarico, ha il compito di curare la pulizia e la sistemazione di Rigatta, Castellaraccia, Zocco, Biscia, Caserme, dello Stadio e dell’Aeroporto – la spiegazione fornita ieri al nostro giornale –. Quest’anno, anche alla luce dell’alluvione del 2024, si è deciso di anticipare gli interventi di pulizia e sistemazione dei corsi d’acqua, che negli scorsi anni venivano eseguiti tra la seconda metà di settembre e la prima di ottobre".

Ricordano: "I fossi principali, infatti, sono già oggetto di interventi. I mezzi del Consorzio di Bonifica sono già al lavoro sui fossi San Sebastiano e Cannetacci: poiché il Consorzio sta allargando l’alveo di entrambi i corsi d’acqua, provvederà necessariamente alla pulizia anche nei tratti di competenza comunale".

Concludono: "Il confronto dell’amministrazione comunale in questi mesi è stato costante con il Consorzio per monitorare l’andamento degli interventi, che hanno interessato il San Sebastiano e da questa mattina (ieri, ndr) si stanno concentrando anche sul Cannetacci".

Giacomo Giampieri