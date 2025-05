Fosso Rigo, i lavori sono prossimi al via

Dopo una serie di rinvii, è ormai imminente l’avvio dei lavori per l’ampliamento del ponte sul Fosso Rigo in via della Stazione a Castelfidardo. Un intervento che rientra nel quadro più ampio e complesso delle opere idrauliche progettate dal Consorzio di Bonifica delle Marche per regolare il deflusso delle acque ed evitare rischi di esondazione. Grazie all’accordo sollecitato e raggiunto dal Comune che ha richiesto una soluzione che permettesse il passaggio dei veicoli pesanti verso la zona industriale onde evitare pesanti ripercussioni economiche, è stato realizzato un bypass temporaneo che sarà fruibile nelle ore di apertura del cantiere. Negli altri orari (sera, notturno e festivi), la strada rimarrà invece chiusa al traffico con dirotta mento dei mezzi provenienti da Ancona sulla viabilità alternativa in direzione San Rocchetto.