Fosso S. Angelo, è scontro sulla pulizia

Il capogruppo del Pd interviene sul fosso Sant’Angelo, tracimato dopo l’ultima allerta meteo. "Nel consiglio comunale del 31 maggio ho avuto modo di interrogare il sindaco, come già preannunciato, su quanto avvenuto il 16 maggio nel tratto terminale del Fosso Sant’Angelo. La mancata rimozione dei detriti eo il mancato innalzamento delle grate, infatti, potrebbe essere stata la causa della minialluvione che ha coinvolto via Rovereto, via Cavalieri di Vittorio Veneto e altre vie della zona – spiega Dario Romano –. Le risposte del sindaco, come oramai ci ha abituato, sono state evasive e hanno provato a spostare l’attenzione su altro. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposte su temi fondamentali, citati tra l’altro da lui stesso. Nella sua risposta, infatti, il primo cittadino ha dichiarato che innanzitutto la competenza sulle attività relative al tratto terminale del fosso è comunale, esternalizzate poi ad una ditta incaricata. Dopo di che il sindaco ha dichiarato che il fosso era esondato già nella strada provinciale, prima del tratto di ingresso della rotatoria posta a monte del sottopasso. Inoltre, a suo dire, la situazione sarebbe stata sempre monitorata dal personale comunale in contatto con la ditta incaricata". Intanto la Giunta ha già avviato l’Iter per rimuovere le grate: "Prima di tutto la sicurezza dei cittadini" ha ribadito il sindaco.