Fossombrone nel mirino. Preoccupa solo Munari

Grinta e corsa, ma anche qualità. Il Castelfidardo ha spiccato il volo, contro l’Aquila, verso la permanenza in D. Sorrisi e morale alto martedì alla ripresa degli allenamenti nella truppa di Giuliodori attesa domenica dalla trasferta di Fossombrone. Da preparare serenamente dopo i tre punti presi contro gli abruzzesi. Solo un piccolo dubbio per il tecnico, la botta subita da Munari, domenica, nel primo tempo che lo ha costretto a uscire dal campo sostituito da Elezaj. Alla ripresa degli allenamenti il portiere under è stato tenuto a riposo, ma solo precauzionalmente. Domenica rientrerà dopo la squalifica anche Imbriola.

Juniores. Come per la prima squadra il campo dell’Atletico Ascoli è risultato fatale anche per la Juniores. Che viene sconfitta dai bianconeri per 1-0. I fidardensi lottano fino all’ultimo ma cedono all’Atletico, bravo a cogliere il vantaggio nel primo tempo, al 32’ con Cofini. La reazione dei biancoverdi c’è stata, con un pizzico di sfortuna nel finale, quando il palo ha respinto la conclusione di Cori. "E’ stata una partita equilibrata contro un avversario di ottime qualità tecniche – afferma mister Filippo Gasparrini – purtroppo abbiamo subito gol per una disattenzione nella marcatura in area. Siamo partiti molto bene nella parte iniziale del primo tempo ma senza concretizzare alcune situazioni per poi nella seconda parte lasciare troppi spazi agli avversari. Nel secondo tempo abbiamo creato molto ma non siamo riusciti a pareggiare. Mi dispiace per la sconfitta, ma sono orgoglioso dei ragazzi per l’atteggiamento, l’intensità e le idee di gioco".

La formazione schierata da mister Gasparrini sul campo dell’Atletico Ascoli. Manganelli, Martella, Dovhanyk, Ni, Montironi, Turano, Garbattini, Marzuolo, Zanutel, Menghini, Cori. Juniores (girone G), 13esima ritorno. Risultati: Atletico Ascoli.-Castelfidardo 1-0, Delfino Pescara-Avezzano 7-1, Fermana-Civitanovese 2-3, Forsempronese-Teramo 2-0, L’Aquila-Ancona 0-1, Notaresco-Vis Pesaro 1-0, Recanaese-Vigor Senigallia 1-2, Sambenedettese-Chieti 4-2. Classifica: Atletico Ascoli 48; Recanatese 47; Ancona 46; Sambenedettese 42; Castelfidardo 40; Chieti e Civitanovese 38; Vigor Senigallia 36; FOrsempronese 34; Avezzano 29; L’Aquila 17; Notaresco 16; Fermana 11.