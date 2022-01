La foto è sgranata, perché tratta dal filmato (lo potete trovare nel nostro sito: www.ilrestodelcarlino.it) grazie al quale la polizia ha incastrato l’infermiere di Falconara. È un documento troppo importante per non essere pubblicato ed è un’immagine che ci indigna.

Per mesi siamo stati impotenti di fronte a un virus che ha messo in ginocchio il mondo: una strage da febbraio a dicembre 2020. Morti, lutti, lockdown, camionette dell’esercito piene di cadaveri, terapie intensive travolte e stravolte. Poi, a tempo di record _ e magari anche di errori, per carità _ la scienza ci ha regalato un vaccino capace, se non di sconfiggere, di contrastare efficacemente il Covid.

Le prime punture a fine dicembre 2020 e da allora ne sono state fatte miliardi e miliardi in tutto il mondo. Oggi che la battaglia non è ancora finita, vedere nella foto e nel filmato quel siero (che è oro per l’umanità) gettato nel bidone della spazzatura come un avanzo di pollo anziché venire iniettato ai cittadini, a noi cittadini, per la nostra salvezza, beh, ci pare come minimo un insulto al buonsenso. Oltre che alla giustizia, ovviamente.

C’è sempre chi prova a lucrare su queste vicende, fa parte della storia del mondo e dell’uomo. Ma buttare via il vaccino no, per favore no.

Se tutte le accuse verranno confermate, ci aspettiamo pene pesanti per chi ha avuto la faccia tosta di fare ciò.