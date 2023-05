Foto della preferenza durante il voto: denunciati

Nel momento dell’esercizio del voto, in cabina elettorale, due elettori hanno fotografato la propria preferenza. È accaduto in un seggio in zona Grazie, durante il ballottaggio per le elezioni amministrative nei giorni 28 e 29 maggio. Agenti della Digos sono intervenuti in due circostanze, ma nello stesso seggio, e ha denunciato due elettori in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Ad allertare la polizia erano stati i presidenti delle sezioni elettorali che hanno udito il clic dei cellulari all’interno della cabina di voto.