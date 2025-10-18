Foto di oggetti e capolavori d’arte. Ecco i "miraggi" di Giuseppucci

Riaprono le porte al pubblico i Magazzini Artistici Pennazzi di Ancona, in via Matteotti 17, dove questo pomeriggio (ore 18) si inaugura la mostra "It’s a Mirage" di Maurizio Giuseppucci. "E’ un artista concettuale che in questo lavoro utilizza lo strumento della fotografia per creare associazioni con opere d’arte famose – spiega Monica Pennazzi – Convinto che l’arte è come un miraggio, Giuseppucci fotografa oggetti quotidiani, nei quali rivede ad esempio dipinti celebri". L’apertura dei ‘Magazzini’ è un evento che non capita di frequente. Come spiega la stessa artista anconetana "io non sono una gallerista. Questo è uno studio d’arte, che ospita in media due mostre all’anno. Ma devo dire che ogni volta vengono molte persone".

II titolo della mostra prende spunto da un concetto espresso da Duchamp, che Giuseppucci usa per ricondurre l’operazione artistica e la sua percezione allo status di fallace illusione. Ma oltre al legame con tale concetto di partenza le opere si presentano come serie di dittici che accostano la foto di un paesaggio o di oggetti comuni a capolavori della storia dell’arte. Le associazioni mettono in scena quanto accade nell’approccio percettivo di chi ha ‘consumato’ immagini d’arte e quanto tale frequentazione si ripercuota sulla percezione-visione del reale. Così, le opere interrogano anche la funzione dell’arte stessa, vista come un’occasione che ha la realtà per manifestarsi ad un altro livello di intensità e non solo come pura res extensa o mero gioco combinatorio.

Un secondo lavoro in mostra è invece tratto dalla serie di opere "L’ideologia del traditore", titolo di una riflessione critica di Achille Bonito Oliva. E’ una rilettura del Manierismo come chiave interpretativa del contemporaneo, e in particolare della figura dell’artista nella contemporaneità. L’ideologia del manierista è l’ideologia del traditore, cioè colui che pensa di tradire, di modificare una realtà inaccettabile. Il Manierismo vive sotto il segno dell’inadempimento, cosciente delle difficoltà che incontra la cultura a trasformare il mondo. L’opera in questione è un omaggio a Gino De Dominicis e rievoca l’anno (1995) in cui si rifiutò di partecipare alla Biennale di Venezia.