Ancona, 29 dicembre 2021 - L’abbraccio e le coccole dell’infermiera bardata al piccolo Matteo Maurizio, 7 mesi appena, nel silenzio della terapia intensiva del Salesi: in uno scatto l’essenza della lotta alla pandemia. Una foto, quella scattata nel marzo scorso da una dottoressa del reparto di anestesia e rianimazione del pediatrico-infantile di Ancona, che ha fatto il giro del mondo e che è senza alcun dubbio simbolo della lotta al covid in questo anno che sta finendo. La pandemia, purtroppo, morde ancora. E quell’immagine così tenera e così drammaticamente vera, è ancora attualissima. Tutto il mondo sanitario nazionale l’ha esposta come simbolo della battaglia contro il virus. Ha fatto il giro del mondo: è stata ripresa da mass media anche oltreoceano.

Foto simbolo covid, l'infermiera e la mamma: "Quell'abbraccio ha fatto bene al cuore" - L'infermiera e il bambino, il medico che ha scattato la foto simbolo: "Erano così dolci"



Il Carlino il 24 marzo quella immagine l’ha pubblicata in esclusiva innescando una reazione a catena che pochi mesi più tardi ha portato a una cerimonia voluta dalla direzione generale di Ospedali Riuniti. L’immagine dal 1° giugno scorso, campeggia in bella vista nell’area del vecchio ingresso dell’ospedale di Torrette.

Impossibile non vederla, specie per le centinaia di persone, sanitari, pazienti e visitatori, che ogni giorno vanno al bar o in edicola. A quella cerimonia, molto toccante, erano presenti i protagonisti della foto: il piccolo Matteo in braccio alla sua giovane mamma e l’infermiera del Salesi, Katia Sandroni, irriconoscibile a causa del volto oscurato da camice, mascherine e altre misure di protezione. A differenza delle altre foto-simbolo della pandemia, quella scattata al Salesi ha una potenza maggiore perché racconta del tentativo di andare oltre la pandemia, la dolcezza e la pazienza della Sandroni e il sorriso del piccolo Matteo: un messaggio di speranza. Quella, a differenza di tante altre, non è stata una foto ‘costruita’, ma uno scatto d’istinto da parte dell’anestesista che quella scena quasi di gioco sul lettino della stanza in isolamento (Matteo era risultato positivo al Covid) l’ha notata attraverso il monitor collegato alla sala principale del reparto.

Un reaprto, quello diretto dal dottor Alessandro Simonini, non nuovo a brillanti risultati clinici e a iniziative umane: "Il personale della rianimazione è stato esemplare, non lo dimenticherò. Nel momento più drammatico della mia vita, con mio figlio in gravi condizioni, mi è stato sempre vicino" aveva raccontato al Carlino nel giorno della pubblicazione della foto la mamma del neonato: "Non credo di aver fatto nulla di straordinario _ ha poi detto Katia Sandroni al Carlino _, è stato un gesto istintivo nei confronti di un bambino che stava soffrendo". Abbraccio che poi si è materializzato in mezzo a tanta commozione il giorno in cui la targa e la foto sono state disvelate a Torrette: quello tra Katia Sandroni e la mamma del piccolo. Un abbraccio culminato in un bel pianto liberatorio.