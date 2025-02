Fotografato mentre abbandona un sacco di spazzatura a Sirolo

C’era un grosso sacco dell’immondizia lasciato in uno degli angoli più belli della perla del Conero. Quella mano che l’ha lasciato lì però è stata incastrata e multata. "E’ stato fotografato l’abbandono di rifiuti nello spiazzo "Arrigo Gugliormella" all’ingresso del torrione, in uno dei punti più belli di Sirolo. E’ intervenuta subito la Polizia locale che ha rintraccia e multato il responsabile – racconta il sindaco Filippo Moschella -. Faremo tutto il possibile per mantenere il decoro dell’ambiente urbano di Sirolo".

Spesso sono i cittadini a trasmettere le segnalazioni alle forze dell’ordine oppure a mobilitarsi in prima persona per rimuovere i rifiuti, se non pericolosi. Il problema è emerso in maniera quasi preponderante in queste ultime settimane anche nella vicina Osimo soprattutto a San Biagio.

"L’abbandono dei rifiuti – dice Francesca Tarabelloni, vice presidente del circolo Legambiente Osimo che ha raccolto tante segnalazioni -, rappresenta una minaccia sempre più grave per il nostro pianeta e la nostra società. Tuttavia, attraverso un impegno congiunto a livello individuale, comunitario e istituzionale, è possibile contrastare efficacemente questo fenomeno e preservare la bellezza e la salute del nostro pianeta per le generazioni future. A tal proposito rinnoviamo la nostra disponibilità a scuole, parrocchie ed associazioni per incontri formativi ed educativi".