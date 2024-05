Fotografato un lupo che attraversa la strada all’altezza della Gironda

E’ stato fotografato un lupo che attraversava la strada all’altezza della Gironda a Osimo l’altra sera. Diversi sono gli esemplari presenti sul territorio della Valmusone e del Conero. Gli avvistamenti sono quasi giornalieri e a ridosso delle case, anche nelle zone centrali. Per questo è importante conoscere come comportarsi. La raccomandazione è di tenere al riparo di notte gli animali da affezioni, dotarsi di recinti elettrificati o recinzioni alte almeno 1,5 metri per gli animali da cortile, non lasciare spazzatura o cibo.