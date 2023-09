Fotografia, incontro con Albert docente di Leica Akademie

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia domani pomeriggio (ore 19) ad Ancona. E’ l’incontro con Alessandro Albert, docente di Leica Akademie, i cui progetti sono stati pubblicati su riviste internazionali come come Vanity Fair, GQ, Financial Times, Times, Wired e Forbes. C’è chi fotografa quello che si riesce a comprendere. Albert, invece, ha sempre fotografato per capire. Per questo la fotografia di ritratto resta, dopo anni che la pratica, una continua e stimolante fonte di comprensione degli altri e di se stesso. L’incontro, organizzato in collaborazione con Leica, si svolgerà presso Foto De Angelis, in via Maggini 84. Albert, che è anche docente dello IED di Torino e Milano, parlerà soprattutto di fotografia di ritratto.