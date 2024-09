Fotosolar, 700mila euro al Comune

Dopo quasi 7 anni di causa civile arriva la condanna per Fotosolar Energy spa a pagare al Comune più di 700mila euro. Si tratta del contenzioso per i pannelli fotovoltaici al Palabaldinelli: era il 2009 quando quella società fu individuata dal Comune come soggetto concessionario del diritto d’uso su una porzione del parcheggio adiacente il palazzetto per la realizzazione di un impianto solare termico su pensiline ombreggianti. La convenzione prevedeva a carico di Fotosolar l’obbligo di costruire l’impianto, di gestirlo per vent’anni, di versare al Comune un determinato importo annuale per aver incassato i proventi della vendita dell’energia al Gse e di accollarsi i costi di illuminazione del parcheggio. "La particolarità di questo contratto è che le parti, come accerta la sentenza, hanno pensato bene di simularne il contenuto: all’apparenza desumibile dal contratto scritto, le somme che Fotosolar doveva versare al Comune erano considerate a titolo di sponsorizzazioni, nella sostanza invece si trattava del corrispettivo del diritto di superficie. Nel contratto il diritto di superficie era ’simulato’ nella ridicola somma di 12mila euro annui (d’ora in avanti invece il corrispettivo del diritto di superficie che Fotosolar dovrà versare al Comune è di circa 82mila euro)".

Ad affermarlo è l’avvocato Mauro Pellegrini, ex assessore al Bilancio della giunta Pugnaloni e attuale consigliere di opposizione democrat. La vicenda ha aperto la polemica politica. Quando nel 2014 si è insediata la prima amministrazione Pugnaloni, Fotosolar ha smesso di pagare contestando la risoluzione del contratto di sponsorizzazione. "Fiutata la stranezza dell’affare, il Comune ha affidato l’incarico legale all’avvocato Emanuela Baleani che ha portato a casa la vittoria della causa civile. E’ bene ricordare che nel 2009 Astea aveva stipulato un contratto di consulenza con la società per 200mila euro per analisi e screening di fattibilità delle fasi di raccolta e smaltimento delle frazioni di raccolta differenziata e indifferenziata". Il predetto impianto di trattamento rifiuti sarebbe dovuto sorgere a San Biagio. Tra i tecnici incaricati l’ingegner Sandro Antonelli, attuale assessore ai Lavori pubblici, dal 2004 al 2009 presidente della società Imos e poi assessore nella giunta Simoncini". Pellegrini prosegue: "Astea spa con lettera dell’11 maggio 2010 ha contestato l’inadempimento contrattuale della Fotosolar richiedendo la restituzione del 50 per cento della somma pagata. Chissà se la somma è stata mai restituita".

Silvia Santini